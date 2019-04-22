Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35ФАН вчера в 22:20

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.

Транспорт В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.

Общество Названы самые опасные сферы деятельности в России От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).

Происшествия Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Происшествия СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.

Политика Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.

Экономика «Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.

Происшествия Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Политика Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

Политика Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).

Религия Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.

Общество Росстат решил измерять уровень бедности новым способом Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.

Политика Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Общество Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.

Гаджеты Глава Apple Тим Кук посоветовал владельцам iPhone поменьше пользоваться устройствами Во время своего выступления Кук упомянул, что Apple никогда не создавала iPhone для беспрерывного использования.

Хоккей «Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".

Экономика Названа доля нелегальных сигарет в России В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.