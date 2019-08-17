Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииИзвестия вчера в 19:59

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Яцек Чапутович
Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно – американских военных.
— Яцек Чапутович, польский политикГазета.Ru 04:08
с чего всё началось
Министр выразил надежду, что ходе визита в Варшаву американского президента Дональда Трампа будут конкретизированы планы по переброске военнослужащих с запада на восток Европы, сообщила в четверг, 15 августа, телекомпания Polsat
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