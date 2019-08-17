В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.

Футбол Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие несколько дней Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие выходные.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Общество Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.

Армия и оружие Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Спорт Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.

Происшествия На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Технологии Россиян научили защищаться от кибермошенников В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.

Футбол Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой» Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.

Политика Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теннис Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).

Культура Скончался композитор Роман Леденев Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.

Транспорт Из-за паводка в девяти районах Приморья размыло дороги На территории девяти районов Приморского края после прохождения тайфуна «Кроса», по состоянию на 11:00 по местному времени, оказались размыты участки дорог.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.