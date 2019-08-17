Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииРИА Новости вчера в 19:14

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие выходные.
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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
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Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР

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Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено 15 августа в 07:35
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

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Обновлено вчера в 09:52
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40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах

Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Экспертиза по делу Серебренникова не выявила растрату госсредств

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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
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Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.
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Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
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Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

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Обновлено вчера в 17:12
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Теннис

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
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Обновлено вчера в 15:22
Культура

Скончался композитор Роман Леденев

Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено вчера в 05:26
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На территории девяти районов Приморского края после прохождения тайфуна «Кроса», по состоянию на 11:00 по местному времени, оказались размыты участки дорог.
Обновлено вчера в 03:36
Армия и оружие

Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами

Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено вчера в 09:33
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