Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииРИА Новости вчера в 19:14
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.
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Глава МИД Польши рад перспективе «запугать» Россию с помощью военных США
Российский Диалог15 августа в 11:23
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