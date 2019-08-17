Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииГазета.Ru вчера в 21:50
"Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше", - заявил Чапутович. Он выразил надежду на то, что во время визита президента США Дональда Трампа на польскую территорию планы о переброске американских солдат в страну будут уточнены.
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Глава МИД Польши рад перспективе «запугать» Россию с помощью военных США
Российский Диалог15 августа в 11:23
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Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
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