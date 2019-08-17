Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииГазета.Ru вчера в 21:50

"Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше", - заявил Чапутович. Он выразил надежду на то, что во время визита президента США Дональда Трампа на польскую территорию планы о переброске американских солдат в страну будут уточнены.
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Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России

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Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
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Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
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При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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Стало известно о работе С-400 на территории Сирии

Напомним, системы С-400 были развернуты на территории Сирии в ноябре 2015 года.
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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

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Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
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Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

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Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

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Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
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Происшествия

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
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В Китае четыре человека погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в ресторане.
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Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США

Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
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Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
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СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
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Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
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