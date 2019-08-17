Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииГазета.Ru 21:50

"Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше", - заявил Чапутович. Он выразил надежду на то, что во время визита президента США Дональда Трампа на польскую территорию планы о переброске американских солдат в страну будут уточнены.
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Яцек Чапутович
Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских.
— Яцек Чапутович, польский политикТК Звезда 22:20

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