Политика
Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» РоссииКоммерсантъ 03:18
Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович. Напомним, Вашингтон хочет увеличить численность дислоцированных в Польше войск с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. военных.
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с чего всё началось
«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», — цитирует министра телекомпания Polsat.RT на русскомвчера в 23:42
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