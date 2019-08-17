Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании РоссииЕвразия Daily вчера в 23:07
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович. Напомним, Вашингтон планирует увеличить свой военный контингент в Польше с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек.
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Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
Обновлено вчера в 20:52
Путешествия
Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России
Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»
Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб человек
Обновлено в 03:24
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Технологии
Составлен рейтинг самых популярных мобильных приложений у россиян
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов
Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено вчера в 06:41
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Похудевшая Полина Гагарина показала фото в купальнике
Исполнительница из России Полина Гагарина разместила в соцсетях очередную фотографию в купальном костюме.
Обновлено в 02:47
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено 15 августа в 05:56
Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38