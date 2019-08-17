«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович. Напомним, Вашингтон планирует увеличить свой военный контингент в Польше с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек.

Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России

Путешествия Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Здоровье Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Футбол Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера» Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.

Политика В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Игры Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.

Космос Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1 Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.

Политика В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.

Общество Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.

Происшествия В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.

Энергетика Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.

Шоу-бизнес Похудевшая Полина Гагарина показала фото в купальнике Исполнительница из России Полина Гагарина разместила в соцсетях очередную фотографию в купальном костюме.

Политика Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.

Происшествия Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.