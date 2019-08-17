с чего всё началось

Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно – американских военных.

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

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