Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РоссииИзвестия вчера в 19:59

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Яцек Чапутович
Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно – американских военных.
— Яцек Чапутович, польский политикГазета.Ru 04:08
с чего всё началось
«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», — цитирует
 министра телекомпания Polsat.
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