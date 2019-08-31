Политика
ИзвестияГлава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
По утверждению Ринкевичса, страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР: они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость. «Есть ложь, есть большая ложь и есть твиты Министерства иностранных дел России», — добавил глава МИД Латвии.
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Посольство РФ ответило главе МИД Латвии на высказывание о «советской оккупации»
Украина.рувчера в 05:22
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Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
RT на русском вчера в 11:23
Футбол
«Оренбург» обыграл «Уфу» и одержал первую победу в сезоне
Спорт-Экспресс 06:23
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Бывший судья выстрелил в пенсионера МВД в Подольске
Бывший судья несколько раз выстрелил в пенсионера МВД в Подольске Московской области.
РЕН ТВ 06:18
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Армия и оружие
Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Гаджеты
Представлен портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark на 10000 мАч
Официально представлен новый портативный аккумулятор от Xiaomi, получивший название Black Shark.
Актуальные Новости 00:58
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие
25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине
Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50
Общество
Соболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Происшествия
Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Здоровье
Число жертв вируса Эбола в Конго превысило 2 000 человек
На прошлой неделе ВОЗ выразила обеспокоенность по поводу расширения географического охвата вируса Эбола, но подтвердила, что вирус не закрепился в крупном городе Гома, даже после того, как в июле и начале августа там было зарегистрировано четыре случая заражения.
ГЛАС.RU вчера в 04:22
Политика
Китайский посол осудил вмешательство США в отношения КНР и Украины
США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем, — заявил дипломат.
News.ru вчера в 20:06
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.
Газета.Ru 07:29
Политика
Токио заявил протест Сеулу из-за посещения депутатами спорных островов
Правительство Японии заявило протест Южной Корее после посещения депутатами республики островов Такэсима (Токто) в Японском море.
Известия 02:41
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Авто
Вандалы разбили 40 авто, подготовленных для Франкфуртского автосалона
Согласно имеющейся информации, группа «зеленых» активистов Rocks in the Gearbox разбила около 40 роскошных автомобилей британских марок, а также собирается организовать акции против Франкфуртского автосалона.
32CARS.ru вчера в 13:49