Политика
ИзвестияГлава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
По утверждению Ринкевичса, страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР: они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость. «Есть ложь, есть большая ложь и есть твиты Министерства иностранных дел России», — добавил глава МИД Латвии.
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Посольство РФ ответило главе МИД Латвии на высказывание о «советской оккупации»
Украина.рувчера в 05:22
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