Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты ПутинаГазета.Ru вчера в 21:06

Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Глава МИД Канады процитировала Путина на конференции по Украине в Торонто

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Глава МИД Канады процитировала заявившего о крахе либерализма Путина

Lenta.ruвчера в 21:54

Глава МИДа Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

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Глава МИДа Канады на конференции по Украине процитировала Путина

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Глава МИД Канады неожиданно процитировала Путина перед Зеленским

РЕН ТВвчера в 22:05

Канадский министр неожиданно процитировала Путина на конференции по Украине

ФАН04:22

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Газета.Ruвчера в 21:06
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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
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Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Минобороны не сообщало Осло о взрыве газа на подводном аппарате

Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 17:47
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Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
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Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Спорт

Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест

В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Авто

BMW представила X6 нового поколения

Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Футбол

Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Самозанятые в России смогут организовывать похороны

Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

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Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

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Обновлено в 02:15
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
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Бывшему главе «Татфондбанка» предъявили обвинение

Первый заместитель Прокурора Республики предъявил Мусину обвинение в шести эпизодах злоупотребления своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Обновлено в 02:10
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
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«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
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Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
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От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

У границы с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

У границы с Украиной в Ростовской области поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 и останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Обновлено вчера в 23:53
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Народный умелец превратил ГАЗ-66 в Hummer H2

Народный умелец из Белоруссии превратил ГАЗ-66, известный как «Шишига», в знаменитый американский внедорожник Hummer H2.
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Христя Фриланд
Канадская писательница
Министр иностранных дел Канады с 10 января 2017 года и член палаты общин с 24 ноября 2013. Журналист, занимала различные редакторские должности в изданиях «Financial Times», «Globe and Mail» и «Thomson Reuters», где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии.
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