Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты ПутинаГазета.Ru вчера в 21:06
Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Минобороны не сообщало Осло о взрыве газа на подводном аппарате
Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 17:47
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Авто
BMW представила X6 нового поколения
Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Футбол
Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Бывшему главе «Татфондбанка» предъявили обвинение
Первый заместитель Прокурора Республики предъявил Мусину обвинение в шести эпизодах злоупотребления своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Обновлено в 02:10
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
У границы с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
У границы с Украиной в Ростовской области поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 и останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Народный умелец превратил ГАЗ-66 в Hummer H2
Народный умелец из Белоруссии превратил ГАЗ-66, известный как «Шишига», в знаменитый американский внедорожник Hummer H2.
Обновлено в 05:15