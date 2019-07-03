Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто, в которой принял участие новый лидер страны Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина.

с чего всё началось

Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине с цитаты президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД Канады процитировала Путина на встрече с Зеленским

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