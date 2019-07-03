Политика

Глава МИД Канады процитировала Путина на встрече с ЗеленскимФАН вчера в 22:03

Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине с цитаты президента РФ Владимира Путина.
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Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто, в которой принял участие новый лидер страны Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина.
РИА Новостивчера в 20:51

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Глава МИДа Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

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Глава МИД Канады процитировала Путина на встрече с Зеленским

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Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Газета.Ruвчера в 21:06

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

РИА Новостивчера в 20:51
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Министр иностранных дел Канады с 10 января 2017 года и член палаты общин с 24 ноября 2013. Журналист, занимала различные редакторские должности в изданиях «Financial Times», «Globe and Mail» и «Thomson Reuters», где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии.
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Джастин Трюдо
Канадский политик
Канадский политик, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года. Старший сын пятнадцатого премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо. Возглавляемая Трюдо Либеральная партия Канады одержала победу на парламентских выборах 2015 года, таким образом он стал вторым среди самых молодых премьер-министров в истории Канады.
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