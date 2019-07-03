Политика

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты ПутинаРИА Новости вчера в 20:51

"Поддержка демократий и мирового порядка, основанного на международном праве - ядро внешней политики Канады", - заключила Фриланд. Второго июля в Торонто прошла министерская встреча в рамках конференции по Украине.
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Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто, в которой принял участие новый лидер страны Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина.
РИА Новостивчера в 20:51

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Глава МИДа Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

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Христя Фриланд
Канадская писательница
Министр иностранных дел Канады с 10 января 2017 года и член палаты общин с 24 ноября 2013. Журналист, занимала различные редакторские должности в изданиях «Financial Times», «Globe and Mail» и «Thomson Reuters», где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии.
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