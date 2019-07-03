Политика
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты ПутинаРИА Новости вчера в 20:51
"Поддержка демократий и мирового порядка, основанного на международном праве - ядро внешней политики Канады", - заключила Фриланд. Второго июля в Торонто прошла министерская встреча в рамках конференции по Украине.
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с чего всё началось
Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто, в которой принял участие новый лидер страны Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина.РИА Новостивчера в 20:51
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Армия и оружие
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Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов
«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.
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Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
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Экономика
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В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
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Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
Обновлено в 00:38
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Гаджеты
Corsair HS35: гарнитура для компьютеров и игровых консолей
Обновлено в 00:10
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На «Коле» в ДТП погибли два человека, еще двое в тяжелом состоянии
В результате ДТП водитель и один из пассажиров Hyundai погибли на месте происшествия, а двое других пассажиров автомобиля мужчина на вид около 30 лет и 46-летняя женщина были госпитализирован в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза, игрок покинул расположение «Ростова»
Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
У смартфона Redmi Note 7 Pro появилась новая модификация
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал новую модификацию смартфона Note 7 Pro, который относится к устройствам среднего уровня.
Обновлено вчера в 07:21
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо
Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено 01 июля в 23:43
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России
В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Кино
Появился трейлер фильма «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом
Киностудия Lionsgate Movies опубликовала первый трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 01:10