Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты ПутинаГазета.Ru вчера в 21:06

Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Глава МИД Канады процитировала Путина на конференции по Украине в Торонто

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Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Газета.Ruвчера в 21:06

Глава МИДа Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

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Глава МИДа Канады на конференции по Украине процитировала Путина

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Глава МИД Канады процитировала заявившего о крахе либерализма Путина

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Христя Фриланд
Канадская писательница
Министр иностранных дел Канады с 10 января 2017 года и член палаты общин с 24 ноября 2013. Журналист, занимала различные редакторские должности в изданиях «Financial Times», «Globe and Mail» и «Thomson Reuters», где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии.
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