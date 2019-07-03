Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты ПутинаГазета.Ru вчера в 21:06
Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В Кремле прокомментировали трагедию с российскими подводниками
Комментируя катастрофу, которая произошла с российскими моряками, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких сведений о гибели экипажа раскрываться не будет, поскольку это абсолютно секретные данные, информирует РИА Новости.
Обновлено в 06:15
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Петербургская националистка Гарина отсудила 30 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование из-за постов «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить 30 тысяч рублей националистке Дине Гариной за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме.
Обновлено в 07:01
Происшествия
МЧС: Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 20 человек
В Иркутской области в результате наводнения погибли 20 человек, сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального управления МЧС России.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Наука
Новая модель воссоздает потерянные континенты ранней Земли
Ученые из Университета Аделаиды опубликовали два исследования по модели радиоактивности горных пород в течение миллиардов лет, которые обнаружили, что континентальная кора Земли, возможно, была толще, чем предполагают современные модели, с континентами, возможно, присутствующими еще четыре миллиарда лет.
Обновлено 01 июля в 09:22
Транспорт
«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай
Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Рязани бывший учитель торговал наркотиками — полиция
Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии установили организаторов интернет-магазина, где можно было приобрести «закладку».
Обновлено в 05:56
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:01
Наука
Очки с автоматическим автофокусом облегчат жизнь миллиарду человек
Обновлено 01 июля в 07:02
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Кино
Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга
В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.
Обновлено в 05:49
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика
Соловьев разнес Кашина за высказывание о погибших подводниках ВМФ РФ
Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание журналиста Олега Кашина о моряках-подводниках, которые погибли во время чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ.
Обновлено в 06:49
Политика
В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.
Обновлено в 06:03
Футбол
Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне
В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Авто
Обновленный JAC S3 появится в России не ранее 2021 года
Напомним, что на текущий момент на российском рынке представлена одна из первых модификаций модели, выпущенная еще в 2014 году.
Обновлено в 04:46
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25