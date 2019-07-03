Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

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