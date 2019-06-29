Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России-враге»Московский Комсомолец 02:53

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России в интервью газете El Periodico, когда он заявил, что Россия является "старым врагом". Напомним, что из-за того скандала посол Испании вызывался в МИД РФ.

Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России-враге»

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