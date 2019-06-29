Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»РИА Новости 18:19
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг". В беседе с изданием Реrіоdісо в мае Боррель, отвечая на вопрос о стоящих перед ЕС геополитических вызовах, назвал Россию "старым врагом".
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Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР.
— Жозеп Боррель, испанский политикРИА Новости 18:19
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