Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»РИА Новости 18:19

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг". В беседе с изданием Реrіоdісо в мае Боррель, отвечая на вопрос о стоящих перед ЕС геополитических вызовах, назвал Россию "старым врагом".
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Жозеп Боррель
Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР.
— Жозеп Боррель, испанский политикРИА Новости 18:19

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Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов и возглавляет испанскую делегацию. С января 2007 года по январь 2009 года он был председателем комитета по развитию. 12 декабря 2008 года Боррель был выдвинут на пост президента Института Европейского университета и получил эту должность в январе 2010 года.
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