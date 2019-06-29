Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о РоссииRT на русском вчера в 18:45
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
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Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья
Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
Обновлено в 05:37
Автоспорт
Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Интернет
Приложение Chrome для Android скачано более 5 млрд раз
Как стало известно, браузер Google Chrome для Android-устройств преодолел планку в 5 миллиардов установок в Google Play.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру
Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Путин прокомментировал уголовное дело против основателя «Рольфа»
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, но запросит всю необходимую информацию.
Обновлено в 03:52
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Культура
Умер автор музыки для рэпера Face
Умер автор музыки для российского рэпера Face Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy. Молодого человека погубили наркотики.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Футбол
Дортмундская «Боруссия» возмущена календарем бундеслиги
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил недовольство тем, как был составлен календарь предстоящего сезона бундеслиги.
Обновлено в 01:52
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Происшествия
ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку
Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Футбол
Футболист Риксен в последний раз появился на публике
Вечеринка, которая прошла в шотландском отеле Go Glasgow Urban Hotel, стала последним публичным мероприятием, на котором появился бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен.
Обновлено в 05:41
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Политика
США может снять санкции с Huawei
США позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Лестер» подписал защитника из третьего английского дивизиона
Футбольный клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» заключил соглашение с защитником Джеймсом Джастином, выступавшем в клубе третьего английского футбольного дивизиона — «Лоутон», сообщает 29 июня пресс-служба «Лестера».
Обновлено в 06:34
Политика
Трамп поддержал Путина в отношении к либеральному обществу
Трамп поддержал Путина в отношении к либеральному обществу.
Обновлено в 06:39
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54