Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о РоссииRT на русском вчера в 18:45

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
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Не так поняли. Глава МИД Испании пояснил свои слова о «старом враге» России

Красная весна08:57

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Газета.Ru07:25

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

RT на русскомвчера в 18:45

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Известиявчера в 19:20

Глава МИД Испании объяснил свои слова о «враге — России»

РБКвчера в 21:27

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России, из-за которых был вызван посол королевства

ТАССвчера в 16:57

Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России – старом враге»

РЕН ТВвчера в 16:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

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Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

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Обновлено в 08:37
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В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
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Британия выразила готовность усилить военное присутствие в Прибалтике

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Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Общество

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Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Общество

Петербуржцам пообещали жаркий июль

Июль в этом году будет жарче обычного, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на руководителя группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталью Мироничеву.
Обновлено в 09:10
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 07:19
Финансы

Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов

На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Обновлено в 06:21
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
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Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь

Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве

После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов и возглавляет испанскую делегацию. С января 2007 года по январь 2009 года он был председателем комитета по развитию. 12 декабря 2008 года Боррель был выдвинут на пост президента Института Европейского университета и получил эту должность в январе 2010 года.
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