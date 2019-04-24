Энергетика
Глава МИД Ирана пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкцийРИА Новости 10:37
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил США последствиями, если они попытаются мешать продажам иранской нефти. В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти.
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