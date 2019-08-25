с чего всё началось

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7). Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Космос Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны» Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Путешествия Составлен портрет типичного туриста в Москве Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Наука Ученые назвали самую опасную группу крови Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Культура Помощь СУЭК открыла новые горизонты юному дарованию из Хакасии Уже не один год Екатерина Митина, которая учится искусству игры на фортепиано в абаканской музыкальной школе имени А.А.Кенеля, дает повод жителям Хакасии с гордостью следить за успехами юной землячки.

Футбол Де Лигт не ожидал, что окажется на скамейке запасных Защитник «Ювентуса» Маттейс-де Лигт признался, что непопадание в стартовый составе на матч первого тура чемпионата Италии с «Пармой» (1:0) стало для него неожиданностью.

Экономика Власти Сахалинской области предлагают снизить транспортный налог на 30% Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил снизить на 30% налог для всех владельцев легковых автомобилей в регионе.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.

Шоу-бизнес Марию Кожевникову заподозрили в беременности Поклонники заподозрили четвертую беременность у актрисы Марии Кожевниковой.

Футбол «Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль «Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.

Общество Вопрос об уместности номеров с животными в цирке расколол россиян Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% противоположного мнения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Политика Жириновский предложил условия для возвращения России в G8 Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.

Политика Путин поручил ФСБ помочь с экспортом угля Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Политика Депутат Рады заявил, что США управляли Украиной при Порошенко По словам депутата, бывший президент просто исполнял волю определенных лиц из США Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу NewsOne рассказал о том, как США контролировали страну при Петре Порошенко.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.