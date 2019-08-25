Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7). Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

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