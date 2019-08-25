Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во ФранциюRT на русском 10:08
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7). Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.
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Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео
Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Религия
Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал зачем верующие подставляют после удара другую щеку.
Обновлено в 10:44
Культура
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
Обновлено в 10:24
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» увезли с кукурузного поля – фото
Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию. Это случилось в Подмосковье; знаменитый ростовчанин с женой Полиной катался на мотоцикле.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Политика
Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Общество
Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири
Как отмечается, 25 августа на территории Сибири зафиксировано 109 лесных пожаров, которые охватили площадь в 50 140 гектаров.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
«Монако» упустил победу над «Нимом»
25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Космос
Назначена дата повторной стыковки «Союза» с МКС
Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) назначил дату перестыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), о чем уже проинформировали экипаж корабля.
Обновлено вчера в 14:23
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на матч 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:55
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21