Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во ФранцииРИА Новости 09:50

"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter
.
РИА Новости09:50

Подробнее о событии

В Париже положительно оценили итоги визита Зарифа

Интерфакс14:57

В Елисейском дворце положительно оценили итоги переговоров с Зарифом

RT на русском14:53

МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7

Коммерсантъ10:20

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции

РИА Новости09:50

В Биаррице приземлился самолет делегации из Ирана

РЕН ТВ09:29

Глава МИД Ирана прилетел в город проведения саммита G7

РБК10:26

NBC: Трампа заранее предупредили о приезде Зарифа на саммит G7

ТАСС16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол

«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне

Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»

Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Политика

Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным.
Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Мужчина упал с эскалатора в ТЦ в Петербурге и погиб

Обновлено в 15:41
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем

В Саратовской области военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:23
Экономика

Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ

Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Происшествия

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче

Обновлено в 14:11
Футбол

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Обновлено в 16:52
Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В Гонконге впервые применили водометы против протестующих

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз

Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Двое полицейских пострадали в перестрелке в Финляндии

В Финляндии двое полицейских пострадали во время перестрелки с преступниками, когда выполняли свои служебные обязанности.
Обновлено в 06:12
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Укравтодор назвал причину обрушения моста в Харькове

«Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин (окружная дорога Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:33
Авто

В США на аукционе продают редкую Subaru SVX за 10 тысяч долларов

Выставленная на торги Subaru SVX была выпущена в 1994 году, а сама модель производилась в период с 1991 по 1997 года, а в Китае данная модель была известна под названием Alcyone.
Обновлено в 05:43
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Динамо" в заключительном матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 14:30
Политика

Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии

Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
Обновлено в 12:44
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Биарриц
Город во Франции
Город на юго-западе Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи. Расположен вдоль Берега Басков на мысе святого Мартина и практически вплотную примыкает к городам Англет и Байонна. Роскошный приморский климатический и бальнеологический курорт Франции. В «прекрасную эпоху» место отдыха и лечения аристократии и королевских особ, сейчас - президентов и других высокопоставленных лиц. Благодаря мощным волнам Атлантики, Биарриц является всемирно известным центром сёрфинга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное