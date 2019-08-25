с чего всё началось

"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Футбол «Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.

Футбол Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург» Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.

Политика Меркель назвала условие возвращения России в формат G7 Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным.

Политика Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.

Происшествия Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.

Происшествия В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем В Саратовской области военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Экономика Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.

Происшествия Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.

Политика Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Шоу-бизнес Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.

Происшествия Двое полицейских пострадали в перестрелке в Финляндии В Финляндии двое полицейских пострадали во время перестрелки с преступниками, когда выполняли свои служебные обязанности.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия Укравтодор назвал причину обрушения моста в Харькове «Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин (окружная дорога Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры», — сообщили в ведомстве.

Авто В США на аукционе продают редкую Subaru SVX за 10 тысяч долларов Выставленная на торги Subaru SVX была выпущена в 1994 году, а сама модель производилась в период с 1991 по 1997 года, а в Китае данная модель была известна под названием Alcyone.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Политика Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Политика Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.