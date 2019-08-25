Политика
Глава МИД Ирана прилетел в город проведения саммита G7РБК вчера в 10:26
Ранее Зариф заявил, что не намерен проводить переговоры с американской делегацией. Так называемое иранское досье — вопрос о будущем соглашения по ядерной программе Ирана — является одним из пунктов повестки дня саммита G7, проходящего во французском Биаррице.
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с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.РИА Новостивчера в 09:50
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Политика
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СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова
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Обновлено в 01:35
Армия и оружие
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Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали его производство, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Армия и оружие
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Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
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Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Здоровье
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Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Экономика
UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет
Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
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Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
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Компания Vivo готовит по-настоящему революционный смартфон – Vivo NEX 3 5G. Как мы знаем, линейка Vivo NEX является экспериментальной.
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Обновлено вчера в 06:37
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Врачам увеличили зарплату на словах
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По словам руководительницы, идеи о переходе федеральных цирков в региональную собственность иногда возникают в разных субъектах РФ, но выводить учреждения из единой цирковой системы, которую ведёт Росгосцирк, лучше не надо.
Обновлено в 02:26
Футбол
Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»
Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Обновлено в 02:09
Экономика
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