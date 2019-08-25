с чего всё началось

Ранее Зариф заявил, что не намерен проводить переговоры с американской делегацией. Так называемое иранское досье — вопрос о будущем соглашения по ядерной программе Ирана — является одним из пунктов повестки дня саммита G7, проходящего во французском Биаррице.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Футбол Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону» Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Экономика Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.

Хоккей СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.

Наука Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.

Политика Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.

Армия и оружие В России начали производство авиакомплекса дальней авиации Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали его производство, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Армия и оружие На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием В камчатском городе Вилюйске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.

Общество Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Экономика UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).

Здоровье Установлена связь между диабетом и раком Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.

Гаджеты Vivo готовит смартфон с «водопадным» дисплеем Компания Vivo готовит по-настоящему революционный смартфон – Vivo NEX 3 5G. Как мы знаем, линейка Vivo NEX является экспериментальной.

Здоровье Врачам увеличили зарплату на словах Представители министерства здравоохранения Пермского края прокомментировали требования врачей скорой помощи из Чайковского повысить им зарплаты.

Культура Екатеринбургский цирк останется в федеральной собственности По словам руководительницы, идеи о переходе федеральных цирков в региональную собственность иногда возникают в разных субъектах РФ, но выводить учреждения из единой цирковой системы, которую ведёт Росгосцирк, лучше не надо.

Футбол Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой» Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с Тулузой (4:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.