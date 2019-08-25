с чего всё началось

Саммит G7 во Франции посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, 25 августа сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави в своем Twitter.

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Футбол «Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».

Политика В Госдуме поддержали инициативу об идентификации росгвардейцев В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сотрудников Росгвардии и полиции могут обязать носить идентификационные номера на форме.

Политика Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.

Политика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.

Общество В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Общество Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Политика СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Общество Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.

Общество Россияне назвали свои главные страхи Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.

Экономика «Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд «Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.

Экономика Большинство налоговых преференций оказались неэффективными Эксперты считают, что многие льготы, введенные много лет назад, перестали стимулировать предприятия, однако показатель в 34% эффективных преференций для бизнеса из всего объема льгот — приемлемый.

Политика Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.

Происшествия В Омске почти на сутки задержан рейс до Анапы По данным расписания, имеющемся на сайте омского аэропорта, самолет из Якутска должен был приземлиться в Омске в 10:20, а через два часа – полететь в Анапу.

Футбол Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.

Хоккей СКА разгромил «Йокерит» и досрочно победил в турнире имени Пучкова Вечером 25 августа петербургский СКА разгромил финский "Йокерит" со счетом 4:1 и досрочно обеспечил себе первое место в турнире имени Николая Пучкова.