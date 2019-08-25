Политика
Глава МИД Ирана посетил саммит «Большой семерки»Красная весна вчера в 12:52
Саммит G7 во Франции посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, 25 августа сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.РИА Новостивчера в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье
Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Политика
В Госдуме поддержали инициативу об идентификации росгвардейцев
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сотрудников Росгвардии и полиции могут обязать носить идентификационные номера на форме.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено 23 августа в 19:31
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.
Обновлено 24 августа в 07:34
Общество
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Обновлено вчера в 12:34
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Наука
Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких
Обновлено вчера в 00:25
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Общество
Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема
Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.
Обновлено в 00:12
Экономика
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Эксперты считают, что многие льготы, введенные много лет назад, перестали стимулировать предприятия, однако показатель в 34% эффективных преференций для бизнеса из всего объема льгот — приемлемый.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человек
Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова собрал 110 тысяч гостей.
Обновлено 24 августа в 11:27
Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Омске почти на сутки задержан рейс до Анапы
По данным расписания, имеющемся на сайте омского аэропорта, самолет из Якутска должен был приземлиться в Омске в 10:20, а через два часа – полететь в Анапу.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей
СКА разгромил «Йокерит» и досрочно победил в турнире имени Пучкова
Вечером 25 августа петербургский СКА разгромил финский "Йокерит" со счетом 4:1 и досрочно обеспечил себе первое место в турнире имени Николая Пучкова.
Обновлено в 00:40
Киберспорт
Организатор The Game Awards: «Игроки не готовы к онлайн-компонентам в Death Stranding»
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку
По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.
Обновлено в 00:37