Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции СШАРБК вчера в 19:00

По словам Зарифа, Вашингтон внес его в санкционный список, так как считает «основным представителем Ирана в мире». «Спасибо, что считаете меня такой огромной угрозой для вашей повестки дня», — поблагодарил министр. США ввели в отношении главы МИД Ирана санкции 31 июля.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Эксперт назвал санкции США против главы МИД Ирана недопустимыми

РИА Новости04:34

ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США

ТАСС06:53

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

РБКвчера в 19:00

Президент Ирана обвинил США в детском поведении

Газета.Ru03:08

США объявили главу МИД Ирана нелегитимным представителем своей страны

Интерфаксвчера в 22:12

В ЕК прокомментировали санкции США против главы МИД Ирана

RT на русском06:37

Иран объяснил санкции США против Зарифа: умеет вести переговоры

Московский Комсомолецвчера в 19:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Авто

Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России

Компания Geely рассекретила облик приподнятой "пятидверки" GS для России.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36
Общество

Россияне стали больше тратить на покупки в интернете

В этом году расходы на покупки в интернете увеличили 38% россиян, передает RT со ссылкой на данные аналитического центра "Битрикс24".
Обновлено в 04:00
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено в 06:15
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Суд на 90 суток приостановил работу столичной сети Healthy Food

Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Названы города России с самыми плохими дорогами

Обновлено в 05:23
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Политика

В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус

Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу

Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии

В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Общество

Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке

Прошедший июль стал самым холодным в Москве в XXI веке.
Обновлено в 06:14
Политика

ЦИК Украины направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду

Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска и направлено в суды страны.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинского МВД, с 1 августа по шесть часов пять дней в неделю военные Нацгвардии страны будут патрулировать улицы, передает "Лента.ру".
Обновлено в 05:09
Игры

Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений

Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Футбол

Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»

Обновлено в 06:19
Баскетбол

Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

В Смольном заработал новый Комитет по промышленной политике и торговле

В системе исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в четверг, 1 августа заработал новый комитет — Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Игры

Borderlands 3 отправилась в печать

Обновлено в 03:21
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохаммад Джавад Зариф
Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное