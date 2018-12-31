Политика
Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕLife.ru 07:22
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что достигнута договорённость о том, чтобы Россия осталась в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, об этом договорились в рамках сессии Комитета министров СЕ.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Авто
Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель
Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.
Обновлено в 05:28
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Наука
Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам
Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов»
Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 17:02
Футбол
РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
Игры
CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам — с уважением
По словам Бадовски, контролировать процесс разработки очень сложно — никогда не знаешь, что может пойти не так и какой специалист понадобится в определённый момент, поэтому переработки практически неизбежны, иначе не получится сделать игры уровня «Дикой охоты».
Обновлено в 16:43
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Здоровье
В мясе птицы из Курской области нашли сальмонеллу
Три образца мяса птицы из Курской области поступили в Орловскую испытательную лабораторию для исследования.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Футбол
«Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы
В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. Млада Болеслав в гостях уступила Злину 1:3.
Обновлено в 14:46
Политика
Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось
Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
Обновлено в 13:08
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Культура
Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»
Обновлено в 08:22
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15