Политика

МИД ФРГ выступил против новых американских ядерных ракет в Европе
Российская газета
08:59

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Большинство немцев согласны с ним с этом вопросе, считает глава МИД ФРГ.
Российская газета08:59
Хайко Маас
Европа ни в коем случае не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с большим сопротивлением. Наращивание ядерных вооружений совершенно точно является ложным ответом.
— Хайко Маас, немецкий политикФАН 06:16

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Глава МИД Германии выступил против ракет США в Европе

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