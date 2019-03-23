Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТОРБК 03:24

Мы тогда увидели доказательства нарушений прав человека вплоть до массовых убийств, и поэтому вмешательство НАТО было правильным. Даже не хочу думать, чтобы там еще произошло, если бы никто не вмешался.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными». Об этом министр сказал в интервью Stuttgarten Nachrichten, которое оказалось в распоряжении Welt.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Политика Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".

Армия и оружие National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35 По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.

Политика В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ «Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Барановская, Тюльпанова и Арбенина раскрыли секреты своей красоты Барановская отметила, что любит экстремальные виды спорта, но практиковать такое каждый день для идеально фигуры сложно.

Футбол Тренер сборной Казахстана: хотим преподнести России сюрприз Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка.

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.

Общество Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.

Армия и оружие Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем «Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.

Армия и оружие SDF объявили о победе над ИГ в Сирии Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.

Армия и оружие Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Футбол Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака» Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).

Музыка Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.

Политика В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Происшествия МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.