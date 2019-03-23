Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильнымиРИА Новости 00:39
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
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Мы тогда увидели доказательства нарушений прав человека вплоть до массовых убийств, и поэтому вмешательство НАТО было правильным. Даже не хочу думать, чтобы там еще произошло, если бы никто не вмешался.
— Хайко Маас, немецкий политикURA.Ru 02:09
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«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
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Общество
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Культура
Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
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Культура
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Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».
Обновлено вчера в 15:00
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Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
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Мелкий частный бизнес возрождается в Алеппо после многих лет вынужденного простоя.
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Политика
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