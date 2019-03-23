Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильнымиРИА Новости 00:39

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
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Хайко Маас
Мы тогда увидели доказательства нарушений прав человека вплоть до массовых убийств, и поэтому вмешательство НАТО было правильным. Даже не хочу думать, чтобы там еще произошло, если бы никто не вмешался.
— Хайко Маас, немецкий политикURA.Ru 02:09

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