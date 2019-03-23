Политика
Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО ЮгославииГазета.Ru 01:29
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Читать в источнике
Оценить25
Мы тогда увидели доказательства нарушений прав человека вплоть до массовых убийств, и поэтому вмешательство НАТО было правильным. Даже не хочу думать, чтобы там еще произошло, если бы никто не вмешался.
— Хайко Маас, немецкий политикURA.Ru 02:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
Обновлено в 02:06
Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Обама поздравил Дженнифер Лопес с помолвкой и поделился опытом семейной жизни
44-й президент США поздравил звёздную пару письмом, в котором поделился опытом семейной жизни.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
На Камчатке морские пехотинцы потренировались на собачьих упряжках
Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России осваивают собачьи упряжки и нарты.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
«Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном
Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.
Обновлено вчера в 08:08
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
На юго-востоке Москвы перевернулся автомобиль
Обновлено в 02:01
Происшествия
Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше
Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан
Обновлено вчера в 19:01
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Трамп отменил санкции в отношении Северной Кореи
Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
АвтоВАЗ получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 год
В прошлом году АвтоВАЗ продемонстрировал нулевую чистую прибыль по стандартам РСБУ, а всего лишь годом ранее производитель получил убыток в размере 12,4 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 19:24
Авто
Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено вчера в 19:00