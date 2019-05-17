Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕPravda.Ru вчера в 07:15
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Договоренность достигнута в рамках сессии Комитета министров СЕ. Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Британские читатели прокомментировали перехват российских самолетов над Балтикой
Читатели британского издания Daily Mail активно комментируют материал о сопровождении российских военных самолетов истребителями ВВС Великобритании в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
В «Беверли-Хиллз 90210» сменилась команда сценаристов
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено 16 мая в 08:24
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет
Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
В ДНР более 2 тыс. человек подали заявления на российский паспорт
Заявления на получение российского паспорта по упрощённой системе подали более двух тысяч жителей самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.
Обновлено 16 мая в 05:15
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками на борту перенесли на неделю из-за необходимости перепроверить системы оборудования.
Обновлено 16 мая в 23:59
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Музыка
«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:03
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу
Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Самолет британской авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без передней стойки шасси в аэропорту в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 12:54