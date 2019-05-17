Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕРоссийская газета 08:08
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ). Его слова опубликованы на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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