Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕRT на русском 06:53

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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На переговорах в Хельсинки договорились, что Россия должна остаться в ПАСЕ

Коммерсантъ08:04

Глава МИД Германии заявил о договоренности с Россией о членстве в ПАСЕ

РИА Новости07:58

Глава МИД Германии выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы

ТАСС01:48

Возврат России в ПАСЕ изменит диалог Европы с Москвой

Экономика сегодня08:57

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

RT на русском06:53

Россия останется в ПАСЕ

Lenta.ru06:52

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Газета.Ru08:18
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Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Музыка

Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено в 04:20
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Наука

Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.
Обновлено в 08:51
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Игры

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

Обновлено в 10:24
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Космос

SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками на борту перенесли на неделю из-за необходимости перепроверить системы оборудования.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности

Обновлено в 05:25
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки провели встречу.
Обновлено в 11:36
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Политика

Стивен Роуч: Китай не угрожает «американской мечте»

В политических кругах страны предпочитают ошибочно судить о Китае, обвиняя его во всех своих бедах и грехах, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" американского экономиста Стивена Роуча.
Обновлено в 09:29
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Память о Началовой призвали сохранить для потомков

Обновлено в 07:18
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