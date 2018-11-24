Политика
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для ЕвросоюзаREGNUM18:34
Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS. По его словам, Москва занимается распространением дезинформации и пускает в ход «различные гибридные угрозы».
REGNUM18:34
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Армия и оружие
В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле
Обновлено в 23:16
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 22:24
Политика
В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам
Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких договоренностей с США по вопросу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 22:39
Политика
Макрон осудил насилие во время протестов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.
Обновлено в 22:53
Политика
В «Роскосмосе» объяснили слова Рогозина о высадке американцев на Луну
Обновлено в 23:18
Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".
Обновлено в 22:12
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 22:50
Политика
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 20:28
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Обновлено в 19:30
Политика
В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Обновлено в 21:54
Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено в 20:52
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой
Обновлено в 23:09
Политика
Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году
США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 23:12
Политика
Порошенко обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы на Украине
Глава Незалежной Пётр Порошенко в субботу, 24 ноября, заявил, что официальная Москва уже в настоящее время предпринимает попытки вмешательства в предстоящие выборы главы украинского государства и в Верховную Раду.
Обновлено в 23:00