Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS. По его словам, Москва занимается распространением дезинформации и пускает в ход «различные гибридные угрозы».

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

Политика Политика Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.

Политика Политика В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких договоренностей с США по вопросу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.

Политика Политика Макрон осудил насилие во время протестов во Франции Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

Политика Политика В «Роскосмосе» объяснили слова Рогозина о высадке американцев на Луну

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".

Политика Политика Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.

Политика Политика Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.

Политика Политика Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Политика Политика В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.

Армия и оружие Армия и оружие Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Политика Политика Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.

Политика Политика В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

Политика Политика Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.