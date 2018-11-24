Политика

Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза
REGNUM
18:34

Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS. По его словам, Москва занимается распространением дезинформации и пускает в ход «различные гибридные угрозы».
REGNUM18:34

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Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

RT на русском18:39

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

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В Чехии Россию посчитали главной угрозой для Евросоюза

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Глава МИД Чехии: Москва представляет серьезную угрозу в сфере безопасности для Праги

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Газета.Ru16:09

Россию посчитали угрозой для Евросоюза

Lenta.ru15:15

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

РИА Новости13:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
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В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

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Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара

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Макрон осудил насилие во время протестов во Франции

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Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
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В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
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В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине

Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.
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Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

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Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
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В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

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Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году

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Порошенко обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы на Украине

Глава Незалежной Пётр Порошенко в субботу, 24 ноября, заявил, что официальная Москва уже в настоящее время предпринимает попытки вмешательства в предстоящие выборы главы украинского государства и в Верховную Раду.
Обновлено в 23:00
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