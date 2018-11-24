Политика

Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза
REGNUM
вчера в 18:34

Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS. По его словам, Москва занимается распространением дезинформации и пускает в ход «различные гибридные угрозы».
REGNUMвчера в 18:34

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Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

RT на русскомвчера в 18:39

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

РБКвчера в 17:21

В Чехии Россию посчитали главной угрозой для Евросоюза

URA.Ruвчера в 17:07

Глава МИД Чехии: Москва представляет серьезную угрозу в сфере безопасности для Праги

ТАССвчера в 16:43

В Чехии назвали Россию угрозой для ЕС

Газета.Ruвчера в 16:09

Россию посчитали угрозой для Евросоюза

Lenta.ruвчера в 15:15

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

РИА Новостивчера в 13:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Армия и оружие

В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстреле

В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА.
Обновлено в 02:25
Политика

Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара

Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 01:23
Политика

Макрон осудил насилие во время протестов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.
Обновлено в 01:59
Политика

В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам

Обновлено в 01:24
Политика

Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 02:21
Политика

Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Обновлено в 01:00
Политика

Стало известно о несостоявшемся 40 лет назад саммите США и Кореи

В 1979 году США хотели организовать секретный саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

В Западном военном округе развернута новая РЛС

Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 02:03
Политика

Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании

В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне

В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
Обновлено в 01:43
Политика

В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине

Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Обновлено в 01:00
Политика

В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины».
Обновлено в 02:27
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Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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