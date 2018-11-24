Политика
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для ЕвросоюзаREGNUMвчера в 18:34
Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS. По его словам, Москва занимается распространением дезинформации и пускает в ход «различные гибридные угрозы».
REGNUMвчера в 18:34
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Армия и оружие
В Алеппо 107 человек получили химическое поражение при обстреле
В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает сирийское информационное агентство САНА.
Обновлено в 02:25
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 01:23
Политика
Макрон осудил насилие во время протестов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.
Обновлено в 01:59
Политика
В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам
Обновлено в 01:24
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 02:21
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Обновлено в 01:00
Политика
Стало известно о несостоявшемся 40 лет назад саммите США и Кореи
В 1979 году США хотели организовать секретный саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Западном военном округе развернута новая РЛС
Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 02:03
Политика
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне
В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
Обновлено в 01:43
Политика
В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Обновлено в 01:00
Политика
В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма
В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины».
Обновлено в 02:27