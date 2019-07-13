Политика
Глава МИД Британии назвал условие освобождения иранского танкераNewInform 13:51
Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант заявил, что Лондон согласен отпустить задержанный иранский танкер в обмен на гарантии, что Иран не отправится в Сирию. Хант в опубликованном сообщении в Twitter заявил, что у него состоялись переговоры с главой МИД Ирана Зарифом.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
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Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли
Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
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Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
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Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
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Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
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В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
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Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
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Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
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Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
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Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка
По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
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Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
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