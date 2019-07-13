Политика

Глава МИД Британии назвал условие освобождения иранского танкераNewInform 13:51

Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант заявил, что Лондон согласен отпустить задержанный иранский танкер в обмен на гарантии, что Иран не отправится в Сирию. Хант в опубликованном сообщении в Twitter заявил, что у него состоялись переговоры с главой МИД Ирана Зарифом.
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Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1

РБК14:04

Британия назвала условие освобождения иранского танкера

Рамблер13:04

Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

РИА Новости12:45

МИД Британии сообщил о желании Ирана решить проблему с танкером Grace 1

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Глава МИД Британии назвал условие освобождения танкера Grace 1

REGNUM12:57

Хант назвал условие освобождения иранского танкера

News.ru12:29

Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера

RT на русском12:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
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Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай

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«Аномальных явлений» станет больше: ученые спрогнозировали изменения погоды в ближайшие годы

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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

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По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
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Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 16:18
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
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Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Наука

Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли

Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Обновлено 11 июля в 20:15
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У актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей

Обновлено в 13:24
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Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
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Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено в 21:48
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
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Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
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Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Политика

Конгресс США одобрил санкции против российского долга

РИА Новости сообщает, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, если американская администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.
Обновлено вчера в 02:26
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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
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Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
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Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
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Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
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Авто

LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей

Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
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