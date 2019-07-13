Политика
Глава МИД Британии назвал условие освобождения иранского танкераNewInform 13:51
Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант заявил, что Лондон согласен отпустить задержанный иранский танкер в обмен на гарантии, что Иран не отправится в Сирию. Хант в опубликованном сообщении в Twitter заявил, что у него состоялись переговоры с главой МИД Ирана Зарифом.
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