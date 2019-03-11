Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с ПутинымРИА Новости вчера в 16:40

Глава МИД Австрии — о своей свадьбе, Михаиле Булгакове и отношениях с Россией Из-за открытой двери министра иностранных дел Австрии вырываются два немецких боксера и спаниель — за ними выходит сама Карин Кнайссль.

с чего всё началось

Когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик в СМИ. Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник.

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