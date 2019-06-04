Происшествия
Глава МЧС рассказал об устранении последствий ЧП на заводе «Кристалл»РИА Новости 10:59
Жизнедеятельность поселка Пыра близ завода "Кристалл" в Дзержинске, где на днях произошли взрывы и пожар, восстановлена, сообщил руководитель МЧС Евгений Зиничев.
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Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
Обновлено вчера в 03:16
Технологии
В Tinder появится выбор сексуальной ориентации
Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации.
Обновлено в 12:34
Игры
Monster Boy and the Cursed Kingdom выйдет на РС в июле
Приключенческий платформер Monster Boy and the Cursed Kingdom в прошлом году вышел на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 14:36
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Культура
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп заявил, что не видел протестов в Лондоне
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп: Россия проинформировала США о выводе своих людей из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован Россией о выводе большинства своих людей из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине
Обновлено в 13:40
Политика
Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США
Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено в 14:17
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию в Судане
Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в Судане, заявило, что российская сторона выступает против внешнего давления, ультиматумов и вмешательства в дела этой страны, поскольку это чревато обострением конфронтации.
Обновлено в 13:07
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено в 02:54
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Игры
Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare
Обновлено в 06:17
Транспорт
ГИБДД запретит каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует ввести ограничения на пользование каршерингом: доступ к поминутной аренде автомобилей закроют тем, кто регулярно нарушает правила дорожного движения или хотя бы раз были лишены водительского удостоверения.
Обновлено в 07:02