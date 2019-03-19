Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗСИзвестия 08:37
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС). Об этом глава компании Вагит Алекперов заявил во вторник, 19 марта.
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Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательВести.Финанс 03:40
с чего всё началось
Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".ТАСС03:37
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