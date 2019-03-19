Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗСИзвестия 08:37

Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".

с чего всё началось

Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.

«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС). Об этом глава компании Вагит Алекперов заявил во вторник, 19 марта.

Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС

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