Глава «Лукойла» предложил продавать на АЗС слабоалкогольные напиткиInkazan вчера в 08:33

Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".

с чего всё началось

Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.

Около каждой АЗС на трассе продают некачественный алкоголь, поэтому продажу таких напитков лучше систематизировать, уверен глава «Лукойла». Также он отметил, что переговоры нефтяников с правительством России по стабилизации цен на бензин являются продуктивными.

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