Энергетика
Глава «Лукойла» предложил продавать на АЗС слабоалкогольные напиткиInkazan вчера в 08:33
Около каждой АЗС на трассе продают некачественный алкоголь, поэтому продажу таких напитков лучше систематизировать, уверен глава «Лукойла». Также он отметил, что переговоры нефтяников с правительством России по стабилизации цен на бензин являются продуктивными.
Читать в источнике
Оценить103
Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательВести.Финанс вчера в 03:40
с чего всё началось
Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".ТАССвчера в 03:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ЛУКОЙЛа назвал продуктивными переговоры с правительством по ценам на бензин
Говорит Москвавчера в 03:19
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на новый срок
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам в ходе годового собрания, которое состоится 24 мая, переизбрать нынешнего председателя правления финансовой организации Германа Грефа на новый срок.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Земан обвинил Турцию в союзничестве с ИГ
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова вести борьбу с террористами в САР вместо США.
Обновлено вчера в 19:31
Транспорт
РЖД запустили новые плацкартные вагоны
Пресс-служба ОАО «РЖД» отмечает, что стоимость билета на поезд с новыми вагонами не будет отличаться от стоимости проезда в вагонах старого образца.
Обновлено в 00:12
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём
Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:20
Наука
Учёные MIT научат роботов обращаться с любыми объектами
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия
В США «единорог» ограбил магазин
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»
Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиян
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
В Китае запустили продажи рестайлингового Sportage, известного на рынке под именем KIA KX5.
Обновлено вчера в 23:50
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность главы Казахстана
В Казахстане официально вступает в должность новый президент. Руководить республикой теперь будет Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине
Президент Чехии Милош Земан заявил, что властям Украины необходимо внести в Конституцию изменения для проведения децентрализации власти в стране, передаёт чешское агентство CTK.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 12:52