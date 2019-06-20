Экономика

Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательнойКоммерсантъ 05:35

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
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Алекперов раскритиковал налоговую политику РФ

News.ru06:47

Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику РФ непоследовательной

Аргументы и Факты06:02

Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной

Коммерсантъ05:35

Налоговая политика в РФ остается непоследовательной, все больше индивидуальных льгот вместо системного подхода - Алекперов

Финмаркет05:19

Алекперов раскритиковал налоговую политику в нефтянке

Ведомости05:08

Алекперов: Налоговая политика в России остается во многом непоследовательной

ПРАЙМ04:38
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Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расскажет «Секрет на миллион» о своих женщинах и семье

Прохор Шаляпин станет гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион", который выйдет на НТВ 22 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 10:31
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Пьяный офицер ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 03:00
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 13:11
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика

Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Обновлено в 11:39
Экономика

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
Обновлено в 09:24
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ

Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество

Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности

Одним из серьезных рисков для кибербезопасности являются сети 5G, поскольку у них очень высокая скорость передачи информации, что создает проблемы для быстрой остановки утечки информации, считает руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
Обновлено в 09:54
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Происшествия

Подростки погибли, врезавшись на скутере в грузовик в Вологде

Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан

Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Нижегородской области шесть вагонов с углем сошли с рельсов

Обновлено в 08:27
Политика

Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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