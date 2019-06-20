Экономика
Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательнойКоммерсантъ 05:35
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:28, Вашингтон
Политика
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал инициативу о смягчении наказания за хранение и оборот наркотиков.
Обновлено в 08:17
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Александр Буйнов трогательно поздравил супругу с днем рождения
На странице в Instagram Александр Буйнов трогательно поздравил избранницу с днем рождения, опубликовав соответствующий кадр, на котором она выглядит задумчивой и очень красивой.
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Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин пообещал еще больше облегчить украинцам получение гражданства России
Президент России Владимир Путин пообещал внести коррективы в нормативные акты, чтобы еще больше облегчить получение гражданства РФ беженцами из Донбасса и другими гражданами Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки
Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным началась
В 12:00 по московскому времени началась прямая линия с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:12
Наука
Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска
Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Политика
Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать
На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Энергетика
В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика
На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено 18 июня в 12:18
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Пассажир рейса Гуанджоу-Париж умер в Шереметьево
По данным канала, пассажирский лайнер авиакомпании China Southern Airlines приземлился в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован
Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Экономика
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Правительство предлагает увеличить пособие на детей от 1,5 до 3 лет: вместо прежних 50 рублей установить выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в регионе семьям, чей доход окажется ниже установленного уровня.
Обновлено 18 июня в 08:33
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Футбол
Стали известны имена комментаторов матчей летнего Кубка «Матч Премьер»
Стали известно, кто прокомментирует матчи летнего футбольного Кубка «Матч Премьер».
Обновлено в 08:00
Экономика
В России пересчитают цены на отопление
С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Экономика
Путин рассказал о повышении МРОТ в России
Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Обновлено в 05:52
Политика
Путин объяснил цели создания закона о суверенности интернета
Президент России Владимир Путин рассказал в ответ на вопрос популярного блогера Амирана Сардарова, для каких целей необходим закон о суверенности интернета.
Обновлено в 08:10