Глава ЛУКОЙЛА призвал вернуть продажу алкоголя на АЗСМуксун.fm вчера в 23:00

Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".

с чего всё началось

Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.

Глава компании Вагит Алекперов уверен: разрешение продажи слабоалкогольных напитков на АЗС поможет сгладить скачки цен на бензин. Кроме того это систематизирует продажу алкоголя. По словам Алекперова, продажа алкоголя на автозаправках поможет «покрыть и устранить пики скачков» цен на бензин.

Происшествия При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Происшествия В России выросло число жертв авиакатастроф Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Общество 20 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ В российских школах досрочный этап сдачи ЕГЭ пройдёт с 20 марта до 10 апреля. Первыми экзаменами станут география и литература.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

Общество При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.

Политика Трамп допустил членство Бразилии в НАТО США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Происшествия В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу Многие мигранты жалуются на угрозы и боятся выходить из домов.

Общество Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Политика ЦИК Казахстана внесет в парламент документ о прекращении полномочий Токаева В пресс-службе ЦИК Казахстана заявили, что собираются внести в парламент республики постановление о прекращении полномочий сенатора Касым-Жомарта Токаева, так как 20 марта он станет президентом.

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Космос Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.

Происшествия Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Армия и оружие В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.

Политика Датского депутата не пустили в парламент с младенцем Датского депутата Метте Абильгор не пустили в здание парламента с ребенком, пишет The Guardian.

Происшествия В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.