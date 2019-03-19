Энергетика
Глава ЛУКОЙЛА призвал вернуть продажу алкоголя на АЗСМуксун.fm вчера в 23:00
Глава компании Вагит Алекперов уверен: разрешение продажи слабоалкогольных напитков на АЗС поможет сгладить скачки цен на бензин. Кроме того это систематизирует продажу алкоголя. По словам Алекперова, продажа алкоголя на автозаправках поможет «покрыть и устранить пики скачков» цен на бензин.
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Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательВести.Финанс вчера в 03:40
с чего всё началось
Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".ТАССвчера в 03:37
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Глава ЛУКОЙЛа назвал продуктивными переговоры с правительством по ценам на бензин
Говорит Москвавчера в 03:19
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