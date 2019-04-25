Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в ЮрьевкеRT на русском 19:54
Причиной ЧП на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики стал взрыв метана. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Под землей оказалось 17 шахтеров, тела двоих достали, судьба остальных неизвестна. На сегодняшний день здесь работают подразделения МЧС, спасатели, создан штаб во главе с вице-премьером Олегом Черноусовым, на месте находится премьер Сергей Козлов.
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Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Глава МИД Венесуэлы заявил об отсутствии в стране российских военных
По словам министра, в страну приезжают российские военные эксперты в рамках соглашения о сотрудничестве, чтобы консультировать венесуэльцев по вопросам, связанным с вооружением.
Обновлено в 17:59
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Суд в Вашингтоне огласит приговор Марии Бутиной
Федеральный суд американской столицы огласит в пятницу приговор арестованной в США россиянке Марии Бутиной, которой инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.
Обновлено в 17:07
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Общество
Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.
Обновлено в 19:00
Футбол
«ПСЖ» и «Атлетико» могут обменяться нападающими
Парижский клуб готов рассмотреть вариант с обменом Косты на Эдинсона Кавани, в котором заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон
Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.
Обновлено в 12:44
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Футбол
Футболист сборной Бурунди скончался во время матча
28-летний полузащитник сборной Бурунди Папи Фати умер во время выступления за свой клуб.
Обновлено в 16:55
Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено в 21:19
Экономика
Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые куличи
Аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» узнали, что самые дорогие куличи в России продаются в Архангельске.
Обновлено в 21:27
Футбол
«Реал» на выезде не сумел обыграть «Хетафе»
В матче 34-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридский «Реал».
Обновлено в 17:20
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Интернет
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Политика
Суд Архангельска признал незаконным запрет «антимусорного» референдума
Архангельский областной суд 25 апреля удовлетворил иск инициативной группы по проведению референдума по вопросу ввоза в регион московского мусора.
Обновлено в 13:10
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой
Обновлено в 16:56
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07