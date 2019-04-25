Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахтеРИА Новости 19:25
Причиной ЧП на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики стал взрыв метана, сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. В четверг в МЧС ЛНР сообщили, что на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошло чрезвычайное происшествие.
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