Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отраслиРИА Новости 07:47
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил необходимость проведения новой встречи в нормандском формате для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса.
Обновлено вчера в 10:00
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Обновлено в 12:20
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
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