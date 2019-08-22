Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.

Происшествия Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

Политика Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Происшествия Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.

Происшествия Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Здоровье В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.

Происшествия Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.

Энергетика В «Роснефти» назвали троллингом идею Минфина о налоге на попутный газ В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Энергетика «Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.

Космос Робот «Федор» успешно отправился к МКС Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.

Общество Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.

Политика Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.