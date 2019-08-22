Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отраслиРИА Новости 07:47
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Политика
Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.
Обновлено в 11:36
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП
Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей
Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.
Обновлено в 10:17
Игры
В Cyberpunk 2077 может появиться мультиплеер
Обновлено в 07:32
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
В «Роснефти» назвали троллингом идею Минфина о налоге на попутный газ
В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
Аналитика «Вердера» оштрафовали на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона
Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона.
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
Обновлено в 11:28
Кино
Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:30
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Политика
Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
Обновлено в 09:09
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:58